В Крыму прокомментировали заявление украинского политика о неготовности Киева к возвращению полуострова

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.

«Это просто бред человека, который не имеет никакого отношения к Крыму. Судьбу Крыма определили крымчане, которые пришли на референдум и отдали свои голоса за возвращение Крыма в состав России», — цитирует его RT.

Он подчеркнул, что «лучше бы сегодня Украина думала о том, как наладить добрососедские отношения с Россией в целом, и не тратила бы попусту свою энергию на подобные заявления».

Ранее Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, обязав Россию возместить потери украинских компаний после перехода Крыма в состав России. России придется выплатить $82,1 млн.