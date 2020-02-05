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В Крыму прокомментировали заявление украинского политика о неготовности Киева к возвращению полуострова

23:29, 05.02.2020
В Крыму прокомментировали заявление украинского политика о неготовности Киева к возвращению полуострова
Фото: flickr.com

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.

    «Это просто бред человека, который не имеет никакого отношения к Крыму. Судьбу Крыма определили крымчане, которые пришли на референдум и отдали свои голоса за возвращение Крыма в состав России», — цитирует его RT.

    Он подчеркнул, что «лучше бы сегодня Украина думала о том, как наладить добрососедские отношения с Россией в целом, и не тратила бы попусту свою энергию на подобные заявления».

    Ранее Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, обязав Россию возместить потери украинских компаний после перехода Крыма в состав России. России придется выплатить $82,1 млн.

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