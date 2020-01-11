Россию обязали выплатить Украине компенсацию за Крым

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, обязав Россию возместить потери украинских компаний после перехода Крыма в состав России. России придется выплатить 82,1 миллиона долларов.

Все 18 украинских компаний смогли обжаловать потерю своих активов после присоединения Крыма к России, передает Lenta.ru.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Власти Украины не признают его результаты до сих пор.