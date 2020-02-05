В Татарстане исключили дефицит чеснока в 2020 году

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана сообщило, что дефицит чеснока в республике в 2020 году не ожидается.

По итогам 2019 года урожай составил 3,6 тыс. тонн чеснока. Он производился практически во всех муниципальных районах РТ на площади 389 га, 40 гектаров которых приходится на сельскохозяйственные организации и КФХ, пишет «Татар-информ» со ссылкой на ведомство. Так там прокомментировали сообщения СМИ о том, что в России ожидается дефицит чеснока из-за прекращения поставок из Китая, где сейчас бушует коронавирус.

Ранее сообщалось, что татарстанские производители направят в Амурскую область 19 тонн огурцов. Регион ждет поставок фруктов и овощей из регионов взамен китайских продуктов.