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Экономика

Татарстан направит в Амурскую область 19 тонн огурцов взамен продуктов из Китая

16:51, 05.02.2020
Татарстан направит в Амурскую область 19 тонн огурцов взамен продуктов из Китая
Фото: pixabay.com

Татарстанские производители направят в Амурскую область 19 тонн огурцов. Регион ждет поставок фруктов и овощей из регионов взамен китайских продуктов.

Поставка из Казани должна прибыть 10 февраля. Из региона будут отправлены 19 тонн огурцов. Как отметил первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев, ситуация может оказаться выгодной для татарстанских производителей, передает «РБК Татарстан».

Ранее ретейлер «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая.

Экономика Татарстан
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