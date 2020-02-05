В Минобороны РФ раскрыли дальность полета обновляемых в Казани Ту-160

Дальность полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 увеличится на тысячу километров. Первый модернизируется, а второй собирается и производится на Казанском авиационном заводе.

Увеличить дальность хотят с помощью двигателя НК-32 второй серии.

«Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту», — сказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко (цитата по «РИА Новости»).



Напомним, 2 февраля первый глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». По информации конструкторского бюро, он проходил на высоте 1 500 метров и длился 34 минуты.