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Глава Зеленодольского района построит дом у МСЗ в Осиново

16:18, 05.02.2020
Глава Зеленодольского района построит дом у МСЗ в Осиново

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил, что построит дом в Осиново, неподалеку от мусоросжигательного завода.

«Я тоже готов рядом с ним, где-то в Осиново, построить свой дом», — заявил он на открытой отчетной сессии депутатов Осиновского сельского поселения (относится к Зеленодольскому району).

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что один из его сыновей также будет жить в Осиново рядом с МСЗ. Позже он рассказал, что сыновья даже борются за право на этот дом.

Общество Татарстан
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