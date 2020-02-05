Глава Зеленодольского района построит дом у МСЗ в Осиново

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил, что построит дом в Осиново, неподалеку от мусоросжигательного завода.

«Я тоже готов рядом с ним, где-то в Осиново, построить свой дом», — заявил он на открытой отчетной сессии депутатов Осиновского сельского поселения (относится к Зеленодольскому району).

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что один из его сыновей также будет жить в Осиново рядом с МСЗ. Позже он рассказал, что сыновья даже борются за право на этот дом.