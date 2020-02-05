В Казани «как спичка» загорелся частный дом на проспекте Универсиады — видео

В соцсетях появилось видео пожара частного дома на склоне холма на проспекте Универсиады.

По предварительным данным, горит деревянный дом. В соцсетях пишут, что здание загорелось «как спичка». О возможных пострадавших пока не сообщается.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС по РТ, сообщение о пожаре поступило в 13.52. Очевидцы заметили пожар слишком поздно, когда огонь уже вырвался наружу и открытым огнем горел весь частный дом с надворными постройками. В 14.35 открытое горение было ликвидировано, огнем поврежден частный дом размером 4*8 с надворными постройками размером 3*4.

Сейчас ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

Отметим, что на склоне вдоль проспекта Универсиады — между улицами Даурской и Танковой — должны построить парк и дорогу. Жители домов ведут переговоры с властями города, чтобы уступить землю «по справедливой цене».

