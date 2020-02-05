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В Татарстане пройдет фестиваль креативных санок

12:58, 05.02.2020
В Татарстане пройдет фестиваль креативных санок
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Мамадыше 8 февраля стартует Всероссийский фестиваль креативных санок SunnyФест.

Для участия в мероприятии подали заявки более 50 команд из Татарстана, других регионов России и из зарубежных стран.

Гостей праздника ждет концертная программа, интерактивная площадка, ярмарка народно-художественных промыслов.

Призовой фонд фестиваля составит 100 тыс. рублей. В битве за лучшие сани смогут принять участие команды от двух до шести человек. Заезд участников будет проходить с 10.30 до 14.00, сообщают организаторы мероприятия.

В рамках конкурса будут проходить соревнования по следующим номинациям:

  • Номинация «Где это видано?!» (самые креативные сани).
  • Номинация «Креатив!» (креативность выступления и костюмов).
  • Номинация «Как по маслу!» (самый быстрый спуск с горы).
  • Номинация «Докатились!» (самый длинный спуск с горы).
ОбществоИсторияКультура Татарстан
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