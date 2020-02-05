В Татарстане пройдет фестиваль креативных санок
В Мамадыше 8 февраля стартует Всероссийский фестиваль креативных санок SunnyФест.
Для участия в мероприятии подали заявки более 50 команд из Татарстана, других регионов России и из зарубежных стран.
Гостей праздника ждет концертная программа, интерактивная площадка, ярмарка народно-художественных промыслов.
Призовой фонд фестиваля составит 100 тыс. рублей. В битве за лучшие сани смогут принять участие команды от двух до шести человек. Заезд участников будет проходить с 10.30 до 14.00, сообщают организаторы мероприятия.
В рамках конкурса будут проходить соревнования по следующим номинациям:
- Номинация «Где это видано?!» (самые креативные сани).
- Номинация «Креатив!» (креативность выступления и костюмов).
- Номинация «Как по маслу!» (самый быстрый спуск с горы).
- Номинация «Докатились!» (самый длинный спуск с горы).
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