В Татарстане пройдет фестиваль креативных санок

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Мамадыше 8 февраля стартует Всероссийский фестиваль креативных санок SunnyФест.

Для участия в мероприятии подали заявки более 50 команд из Татарстана, других регионов России и из зарубежных стран.

Гостей праздника ждет концертная программа, интерактивная площадка, ярмарка народно-художественных промыслов.

Призовой фонд фестиваля составит 100 тыс. рублей. В битве за лучшие сани смогут принять участие команды от двух до шести человек. Заезд участников будет проходить с 10.30 до 14.00, сообщают организаторы мероприятия.

В рамках конкурса будут проходить соревнования по следующим номинациям: