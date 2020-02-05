Два сотрудника челнинского завода Haier из Китая находятся на карантине

Фото: realnoevremya.ru Сергей Афанасьев

Два сотрудника из Китая, работающие на заводе Haier в Набережных Челнах, находятся на карантине.

Это технолог Сунь Цзюньцзюнь и менеджер отдела закупок Ли Жуйсюэ, уточнили в компании.

Они приехали в Россию 30 января, сдали все необходимые анализы. Как отметил генеральный директор компании Хайер Рус Сунь Чжэньхуа, у сотрудников хорошее самочувствие, признаков заболевания не выявлено.

На сегодняшний день на заводе в Набережных Челнах трудится 10 человек из Китая: 8 сотрудников по бизнес-визам в командировку и два сотрудника ВКС.

Кроме того, один сотрудник возвращается обратно в Татарстан сегодня.