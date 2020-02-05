Два сотрудника челнинского завода Haier из Китая находятся на карантине
Два сотрудника из Китая, работающие на заводе Haier в Набережных Челнах, находятся на карантине.
Это технолог Сунь Цзюньцзюнь и менеджер отдела закупок Ли Жуйсюэ, уточнили в компании.
Они приехали в Россию 30 января, сдали все необходимые анализы. Как отметил генеральный директор компании Хайер Рус Сунь Чжэньхуа, у сотрудников хорошее самочувствие, признаков заболевания не выявлено.
На сегодняшний день на заводе в Набережных Челнах трудится 10 человек из Китая: 8 сотрудников по бизнес-визам в командировку и два сотрудника ВКС.
Кроме того, один сотрудник возвращается обратно в Татарстан сегодня.ОбществоМедицинаБизнес Татарстан
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