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Мишустин предложил смягчить наказания беременным женщинам и матерям маленьких детей

11:50, 05.02.2020
Мишустин предложил смягчить наказания беременным женщинам и матерям маленьких детей
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил внести поправки в уголовный кодекс для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Проект закона будет разработан позже. Представлять поправки будет статс-секретарь — заместитель министра юстиции Вадим Федоров. Поправки будут действовать за совершенные преступления небольшой тяжести.

Общество
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