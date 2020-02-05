Мишустин предложил смягчить наказания беременным женщинам и матерям маленьких детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил внести поправки в уголовный кодекс для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Проект закона будет разработан позже. Представлять поправки будет статс-секретарь — заместитель министра юстиции Вадим Федоров. Поправки будут действовать за совершенные преступления небольшой тяжести.