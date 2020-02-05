Новичок «Рубина» Абильдгор: «Уверен, что меня ждет хороший год в России»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб и рассказал о пожеланиях к нему от главного тренера Леонида Слуцкого.

«Я счастлив, это то, чего я хотел. Я был очень рад со стороны такого клуба. Сейчас я постараюсь сделать все, чтобы помочь команде. Бывают моменты, над которыми ты долго думаешь. Но это не тот случай. О переходе в «Рубин» решение пришло немедленно. Я смотрю только вперед и уверен, что меня ждет хороший год в России.

Перед переходом я разговаривал с главным тренером. Он хочет, чтобы я был современным полузащитником. Чтобы я мог играть полезно на позиции «шестерки» и «восьмерки». Я в свою очередь постараюсь показать на поле то, чего хочет тренер.

Главное для меня в «Рубине» — вернуть победы и успехи клубу. Второе — персональный прогресс и постепенное движение вверх», — приводит слова Абильдгора пресс-служба клуба.

Ранее Абильдгор был арендован у датского «Ольборга» с правом последующего выкупа.