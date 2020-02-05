Новости общества

10:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума обвинила Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

09:45, 05.02.2020
Госдума обвинила Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству
Фото: government.ru

Председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что проект нового кодекса об административных правонарушениях, подготовленный Минюстом, «никуда не годится» и «возбуждает ненависть к законотворчеству».

По его словам, многократное повышение штрафов, а также увеличение сроков давности является неприемлемым.

Крашенинников отметил, что в таком виде проект КоАП ни представлять, ни в Думу вносить нельзя, он «сырой», передает «Интерфакс».

Проект кодекса опубликован на портале проектов нормативных актов. Обсуждение законопроекта будет продолжаться до 19 февраля.

В документе предлагается ввести штрафы за распространение и перепосты материалов изданий, не зарегистрированных в России в качестве СМИ (включая зарубежные). Также Минюст предложил штрафовать СМИ за непредоставление информации о финансировании, а штраф для юрлиц за распространение экстремистских материалов — снизить в десять раз.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров