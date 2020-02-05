Госдума обвинила Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

Председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что проект нового кодекса об административных правонарушениях, подготовленный Минюстом, «никуда не годится» и «возбуждает ненависть к законотворчеству».

По его словам, многократное повышение штрафов, а также увеличение сроков давности является неприемлемым.

Крашенинников отметил, что в таком виде проект КоАП ни представлять, ни в Думу вносить нельзя, он «сырой», передает «Интерфакс».

Проект кодекса опубликован на портале проектов нормативных актов. Обсуждение законопроекта будет продолжаться до 19 февраля.

В документе предлагается ввести штрафы за распространение и перепосты материалов изданий, не зарегистрированных в России в качестве СМИ (включая зарубежные). Также Минюст предложил штрафовать СМИ за непредоставление информации о финансировании, а штраф для юрлиц за распространение экстремистских материалов — снизить в десять раз.