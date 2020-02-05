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В аэропорту Казани задержали пассажира, хотевшего незаконно вывезти медицинские изделия в ОАЭ

06:47, 05.02.2020

В аэропорту Казани в багаже пассажира обнаружили более 3 тыс. зубных буров, которые он пытался вывезти в ОАЭ.

Таможенники нашли у 22-летнего парня 3 068 медицинских изделий в личном багаже. На стерильных пластиковых упаковках присутствовала информация о наименовании изделия, торговой марке и производителе.

По словам молодого человека, он вез буры для выставки в Объединенных Арабских Эмиратах. О том, что они подлежат декларированию, он не знал, так как не ознакомился с таможенными правилами.

В отношении казанца составили административный протокол и изъяли медизделия, сообщает пресс-служба таможни Татарстана.

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