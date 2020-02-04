Новости общества

20:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители Казани рассказали, как борются с вирусными инфекциями — видео

20:20, 04.02.2020
Жители Казани рассказали, как борются с вирусными инфекциями — видео
Фото: realnoevremya.ru

Казанцы назвали способы защиты от вирусных инфекций, в том числе и гриппа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В списке значатся витамины, контрастный душ, БАДы, а также лимон и мед.

Отмечается. что повышенного спроса на медицинские маски в Казани нет. Однако ее, как утверждают врачи, нужно менять каждые 3 часа, иначе она сама становится источником инфекции.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность временно запретить экспорт медицинских масок и средств защиты из России.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров