Жители Казани рассказали, как борются с вирусными инфекциями — видео

Казанцы назвали способы защиты от вирусных инфекций, в том числе и гриппа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В списке значатся витамины, контрастный душ, БАДы, а также лимон и мед.

Отмечается. что повышенного спроса на медицинские маски в Казани нет. Однако ее, как утверждают врачи, нужно менять каждые 3 часа, иначе она сама становится источником инфекции.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность временно запретить экспорт медицинских масок и средств защиты из России.