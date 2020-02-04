На «Почте России» официально сменился гендиректор

Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова на должность генерального директора. Ранее этот пост занимал Николай Подгузов.



Акимов будет занимать пост в течение 5 лет. Совет директоров уже поручил ему представить на рассмотрение актуализированную стратегию АО «Почта России» на период 2020—2030 гг. в срок до 1 мая, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Также Акимов сможет совмещать должности в органах управления других организаций.

Напомним, что о назначении Акимова СМИ сообщили в конце января.