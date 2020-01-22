Новости общества

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: бывший вице-премьер Максим Акимов может возглавить «Почту России»

12:20, 22.01.2020
СМИ: бывший вице-премьер Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Фото: kremlin.ru

Бывший вице-премьер России Максим Акимов может стать генеральным директором «Почты России». С октября 2019-го является председателем совета директоров компании.

По данным источника ТАСС, предложение возглавить «Почту России» уже поступило Акимову и он согласился.

Напомним, что Акимов не вошел в состав нового правительства. СМИ писали, что он может возглавить Калужскую область вместо Анатолия Артамонова.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров