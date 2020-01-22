СМИ: бывший вице-премьер Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов может стать генеральным директором «Почты России». С октября 2019-го является председателем совета директоров компании.
По данным источника ТАСС, предложение возглавить «Почту России» уже поступило Акимову и он согласился.
Напомним, что Акимов не вошел в состав нового правительства. СМИ писали, что он может возглавить Калужскую область вместо Анатолия Артамонова.ОбществоВласть
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