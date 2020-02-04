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В Ухань вылетел первый самолет ВКС для эвакуации россиян

13:19, 04.02.2020

Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из Уханя. В самолете находятся военные медики и вирусологи, а также медицинские препараты и средства защиты.

Для эвакуации россиян должны вылететь пять самолетов ВКС. Отправить их распорядился президент России, передает ТАСС.

Ранее МИД России уведомил Китай о начале эвакуации россиян.

Общество
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