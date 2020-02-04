В Казани с третьей попытки стартовал процесс по делу экс-начальника БОП
Сегодня в Кировском райсуде Казани огласили обвинение по делу экс-начальника подразделения БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова и его брата Динара. Председательствующим на процессе стал Дамир Гильфанов — уже третий судья по данному уголовному делу.
Напомним, ранее Московский райсуд Казани отказался судить Заляловых, посчитав, что более тяжкое из инкриминируемых их преступлений — взятка в 500 тысяч рублей — совершено на территории Кировского района, а менее тяжкое — мошенничество на 25 млн рублей — в Московском районе.
Позже судья Кировского райсуда Сергей Степанов на первом же заседании заявил о самоотводе, сославшись на личное знакомство с подсудимым и свидетелями по делу, а также знакомство с деталями предварительного расследования в период своей работы в следственной части ГСУ МВД Татарстана.
Как уже рассказывало «Реальное время», вину братья не признают. Сегодня обоим продлили арест еще на три месяца.ПроисшествияОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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