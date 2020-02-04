В Казани с третьей попытки стартовал процесс по делу экс-начальника БОП

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Кировском райсуде Казани огласили обвинение по делу экс-начальника подразделения БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова и его брата Динара. Председательствующим на процессе стал Дамир Гильфанов — уже третий судья по данному уголовному делу.



Напомним, ранее Московский райсуд Казани отказался судить Заляловых, посчитав, что более тяжкое из инкриминируемых их преступлений — взятка в 500 тысяч рублей — совершено на территории Кировского района, а менее тяжкое — мошенничество на 25 млн рублей — в Московском районе.

Позже судья Кировского райсуда Сергей Степанов на первом же заседании заявил о самоотводе, сославшись на личное знакомство с подсудимым и свидетелями по делу, а также знакомство с деталями предварительного расследования в период своей работы в следственной части ГСУ МВД Татарстана.

Как уже рассказывало «Реальное время», вину братья не признают. Сегодня обоим продлили арест еще на три месяца.