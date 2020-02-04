Российский инвестиционный форум в Сочи предложили перенести из-за коронавируса

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отменить Российский инвестиционный форум, который должен был пройти в Сочи 12—14 февраля. Мишустин, в свою очередь, предложил не отменить, а перенести его даты.

«Предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками возможные даты. И тогда это решение мы будем принимать», — передает слова вице-премьера «Коммерсант».

Ранее ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.

