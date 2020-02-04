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Российский инвестиционный форум в Сочи предложили перенести из-за коронавируса

07:38, 04.02.2020
Российский инвестиционный форум в Сочи предложили перенести из-за коронавируса

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отменить Российский инвестиционный форум, который должен был пройти в Сочи 12—14 февраля. Мишустин, в свою очередь, предложил не отменить, а перенести его даты.

«Предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками возможные даты. И тогда это решение мы будем принимать», — передает слова вице-премьера «Коммерсант».

Ранее ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.

Справка

Российский инвестиционный форум — 2020 будет включать в себя дискуссии на трех направлениях: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства».

В треке, посвященном региональному развитию, состоятся деловые сессии, посвященные повышению эффективности региональных промышленных кластеров, развитию Дальнего Востока и Северного Кавказа, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов РФ и акселерации малого бизнеса.

В 2019 году мероприятия Российского инвестиционного форума посетили более 8 000 участников из 65 стран мира. На форуме были представлены 84 субъекта Российской Федерации, из них 79 — на уровне глав.

ЭкономикаБизнес
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