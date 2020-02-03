Президент Татарстана поблагодарил постпреда России при ООН за внимание к республике
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василием Небензей. Встреча прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Минниханов поблагодарил Небензю за внимание к делегации Татарстана.
«Мы прибыли в Нью-Йорк, чтобы представить в штаб-квартире ООН Республику Татарстан — один из ведущих и промышленно развитых регионов Российской Федерации. Признателен Вам и сотрудникам Постпредства России за содействие в организации презентации и за проведенную подготовительную работу», — сказал он, обращаясь к постпреду России при ООН.
В ходе встречи обсуждались проблемы, которые охватывают сегодня Цели устойчивого развития, принятые на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2015 года, и с которыми сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны, передает пресс-служба главы РТ.
Ранее Минниханов встретился с представителями деловых кругов США.ОбществоВласть Татарстан
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