Президент Татарстана поблагодарил постпреда России при ООН за внимание к республике

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василием Небензей. Встреча прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.



Минниханов поблагодарил Небензю за внимание к делегации Татарстана.

«Мы прибыли в Нью-Йорк, чтобы представить в штаб-квартире ООН Республику Татарстан — один из ведущих и промышленно развитых регионов Российской Федерации. Признателен Вам и сотрудникам Постпредства России за содействие в организации презентации и за проведенную подготовительную работу», — сказал он, обращаясь к постпреду России при ООН.

В ходе встречи обсуждались проблемы, которые охватывают сегодня Цели устойчивого развития, принятые на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2015 года, и с которыми сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны, передает пресс-служба главы РТ.

Ранее Минниханов встретился с представителями деловых кругов США.