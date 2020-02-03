Минниханов встретился с представителями деловых кругов США

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретился с представителями деловых кругов США.

По словам главы РТ, несмотря на сложности, которые существуют сегодня в отношениях между странами, республика успешно взаимодействует со многими компаниями США. Он подчеркнул, что есть ряд совместных проектов, которые реализуются и есть заинтересованность в том, чтобы и далее сохранить все деловые контакты.

Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в том, чтобы иностранные компании в качестве стартовой площадки для работы в России выбирали нашу республику. Есть большой потенциал для развития связей с американскими компаниями в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, информационные технологии и другие направления цифровой экономики, сообщает пресс-служба главы РТ.

Ранее Минниханов провел встречу с активом Ассоциации американских татар.