Рустам Минниханов провел встречу с активом Ассоциации американских татар

Вечером 2 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с активом Ассоциации американских татар в Нью-Йорке.

Модератором мероприятия выступил Ильдар Агиш — заместитель председателя Ассоциации. Общение велось на татарском языке, уточняет пресс-служба главы республики.

В ходе встречи Рустам Минниханов отметил, что этот визит в США послужит очередным шагом в укреплении и развитии связей со странами Запада, в том числе с Америкой.

Также участники встречи обсудили вопросы укрепления контактов с республиканским и исполкомом Всемирного конгресса татар.

Сейчас в США в целом проживают около 3,5 тыс. выходцев из Татарстана. Они живут в Нью-Йорке, на северо-востоке штата Нью-Джерси, в Коннектикуте, Вашингтоне, в Калифорнии в районе залива Сан-Франциско, в Вирджинии, Пенсильвании, Оклахоме и других штатах.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом. Глава республики посетит Организацию Объединенных Наций (ООН) и встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, «круглый стол» с представителями американского бизнеса и даст интервью русской службе официального информационного ресурса Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

