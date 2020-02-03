«Нефтехимик» дома разгромил «Северсталь», Митчелл оформил хет-трик

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ разгромно победил череповецкую «Северсталь» (6:2).

Переломным моментом встречи стала середина второго периода, когда нижнекамцы за пять минут дважды реализовали большинство, а спустя мгновение забросили еще и в равных составах. В итоге третий период матча превратился в пустую формальность, где «Нефтехимик» установил окончательный счет — 6:2.

Хет-триком в протоколе игры отметился нападающий хозяев Зак Митчелл, только недавно оправившийся от травмы.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Голы:

1:0 — Шиксатдаров (Шарипзянов, Брынцев, 06:48)

1:1 — Моханов (Кулда, 12:18)

2:1 — Митчелл (Порядин, 14:16)

2:2 — Чижиков (Монахов, Бодров, 24:31)

3:2 — Митчелл (Порядин, Мерфи, 30:43, бол.)

4:2 — Порядин (Уайт, Мерфи, 34:44, бол.)

5:2 — Митчелл (Уайт, Рясенский, 36:49)

6:2 — Мерфи (Энлунд, Берглунд, 38:09).