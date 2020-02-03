В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Советника России в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игоря Галя и его супругу нашли мертвыми в Цхинвале.
По одной из версии Галь и его жена могли отравиться угарным газом. Сейчас в квартире советника проводится судебная экспертиза, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Галь был советником в Южной Осетии с 2016 года, также он работал в департаменте здравоохранения Москвы.Происшествия
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