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Происшествия

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

19:57, 03.02.2020
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Фото: скриншот

Советника России в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игоря Галя и его супругу нашли мертвыми в Цхинвале.

По одной из версии Галь и его жена могли отравиться угарным газом. Сейчас в квартире советника проводится судебная экспертиза, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Галь был советником в Южной Осетии с 2016 года, также он работал в департаменте здравоохранения Москвы.

Происшествия
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