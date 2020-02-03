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В Набережных Челнах запустят два новых автобусных маршрута

17:54, 03.02.2020

С этого дня в Набережных Челнах станет на два автобусных маршрута больше, сообщается в официальной группе администрации города.

Так, маршрут №6 будет перевозить пассажиров с пос. ЗЯБ, Замелекесье в пос. ГЭС, Сидоровку, до остановки «Мясокомбинат». Сейчас на нем работают шесть единиц транспорта, в дальнейшем количество автобусов увеличат до десяти. Примерный интервал ожидания автобуса №6 составит семь минут.

Маршрут №40 будет курсировать от улицы 40 лет Победы до Кузнечного завода. Маршрут пока работает в тестовом режиме. На рейс выходят две машины.

В группе администрации также выложили схемы этих маршрутов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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