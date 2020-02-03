Из крупнейшего торгового центра Уфы эвакуировали 600 человек

В Уфе произошла эвакуация посетителей и персонала торгово-развлекательного центра. Причиной стало короткое замыкание в тепловой завесе.

Сообщается, что в ТРЦ «Планета» сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место по повышенному рангу пожара были направлены пять единиц техники и 55 человек личного состава. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения выяснилось, что произошло короткое замыкание в тепловой завесе. Открытого горения не было.

Администрация торгового комплекса эвакуировала из здания 600 человек, из них 80 детей. Пострадавших нет. В причинах замыкания разбирается дознаватель МЧС России, передает пресс-служба ведомства.

