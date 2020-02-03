В МФЦ Татарстана подготовят программу по противостоянию хамству заявителей

Хамство людей и стресс являются причинами массового увольнения работников МФЦ в Татарстане. По словам директора ГБУ МФЦ в РТ Ленары Музафаровой, в последнее время из службы ушли 459 человек. Более половины из них не проработали и трех месяцев. А сейчас начали уходить те, кто проработал 4—5 лет.

«Это колоссальные затраты, как финансовые, так и эмоциональные. У нас есть методологи, которые обучают специалистов. Но стресс, раздражение людей, когда они кидают свои паспорта нам в лицо… Когда человек увольняется, я сама беседую с каждым, спрашиваю, почему он уходит. И на первом месте стоит не заработная плата, а то, что невозможно работать в такой атмосфере», — заявила Музафарова.

Как она пояснила, у специалистов нет полноценного обеда, они работают ежедневно до 20 часов вечера, а некоторые еще и в выходные, параллельно с работой проходят обучение алгоритмам работы с новыми электронными услугами, которых ежегодно все больше переводится в МФЦ. При этом средняя зарплата в МФЦ не высокая — 29 тысяч рублей.

Для предотвращения утечки кадров директор МФЦ взяла в штат психолога, который будет готовить спецпрограмму по противостоянию хамству заявителей.