Исследование: вырос средний срок ипотечного кредитования россиян

Ипотечные кредиты россиян в среднем берутся на 18 лет. Такие цифры приводит ЦИАН на основе данных Банка России.

В конце 2018 года средний срок рублевой ипотеки составлял 218,3 месяца, или 18,2 года. При этом год назад этот показатель составлял 16,7 года.

Больше всего ипотечных кредитов было выдано в декабре 2019 года. Тогда ставка впервые опустилась до 9% годовых. Татарстан продолжает оставаться в лидерах среди регионов по числу выданных жилищных кредитов, здесь оформили 44,1 тыс. договоров. В лидерах также значатся Москва (80,8 тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), Свердловская область (43,6 тыс.), Краснодарский край (39,2 тыс.), Челябинская область (37,1 тыс.) и Новосибирская область (32,4 тыс.), передает ТАСС.

Ранее ЦБ назвал объем выданных в Татарстане ипотечных кредитов.

