ЦБ назвал объем выданных в Татарстане ипотечных кредитов

Жители республики в январе — ноябре 2019 года взяли в банках 38,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 75,4 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке в Татарстане по итогам ноября составила 9,12% годовых. Об этом сообщило отделение — Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.



Портфель ИЖК в республике, по данным на 1 декабря, составил 209,3 млрд рублей, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Рост ипотечных кредитов объясняется замедлением инфляции и смягчением денежно-кредитной политики, наблюдается снижение ставок по ипотечным кредитам, говорится в сообщении. Реальное снижение ипотечных ставок было зафиксировано по итогам ноября. Средневзвешенная ипотечная ставка в Татарстане опустилась с 9,93% до 9,12%, то есть на 0,81 п.п. При этом она оказалась ниже, чем в среднем по России, на 0,07 п.п. (в среднем по России — 9,19%), что «поддерживает спрос на этот вид кредитования».

В Татарстане наблюдается высокая платежная дисциплина по ИЖК, отмечается в сообщении. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 декабря 2019 года составляла 0,65%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 0,70%.