Казань сэкономила на госзакупках 1,4 млрд рублей

Фото: Денис Гордийко

Муниципалитет Казани смог сэкономить на госзакупках 1,4 млрд рублей. Такие данные озвучили на «деловом понедельнике».

За 2019 год муниципальные заказчики инициировали и разместили 1135 процедур на 7,4 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом объем закупок стал больше на 37%. Совокупная экономия на закупках составила 1,4 млрд рублей. По словам мэра города Ильсура Метшина, сэкономленные средства возвращаются в бюджет.

Отмечается, что доля снижения стоимости достигается за счет детального анализа планируемых затрат, поиска путей оптимизации и возможных альтернативных решений с учетом возможностей рынка.

