Казань сэкономила на госзакупках 1,4 млрд рублей
Муниципалитет Казани смог сэкономить на госзакупках 1,4 млрд рублей. Такие данные озвучили на «деловом понедельнике».
За 2019 год муниципальные заказчики инициировали и разместили 1135 процедур на 7,4 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом объем закупок стал больше на 37%. Совокупная экономия на закупках составила 1,4 млрд рублей. По словам мэра города Ильсура Метшина, сэкономленные средства возвращаются в бюджет.
Отмечается, что доля снижения стоимости достигается за счет детального анализа планируемых затрат, поиска путей оптимизации и возможных альтернативных решений с учетом возможностей рынка.
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