Банк Казани запускает кредит «Доступный!» для бизнеса на привлекательных условиях

С 1 февраля «Банк Казани» запускает новый кредит «Доступный!» со ставкой от 13% годовых в рублях для малого и среднего бизнеса. Преимуществом данной кредитной программы являются упрощенный пакет документов и короткий срок рассмотрения заявки. Решение по кредиту на любые бизнес-цели принимается всего за 1 день с даты предоставления полного комплекта документов.

Кредит выдается на срок до пяти лет, минимальная сумма — 500 000 рублей, а максимальная до 10 000 000 рублей в форме кредита/кредитной линии под залог недвижимости, транспорта.

Получить денежные средства для реализации самых смелых и амбициозных бизнес-идей можно всего за три простых шага:

1) Заполните заявку на сайте;

2) Направьте документы в электронном виде и ознакомьтесь с решением по кредиту;

3) Подпишите кредитный договор и получите денежные средства.

Подробную информацию о кредитных продуктах «Банка Казани» для бизнеса, условиях и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или на сайте банка.

«Банк Казани»

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