МФЦ Татарстана проводят акцию «Счастливый талон»

В честь своего пятилетия МФЦ в РТ 4 февраля во всех филиалах многофункциональных центров пройдет акция «Счастливый талон». Обладатель первого талона с цифрой «5» получит от учреждения сладкий подарок с символикой МФЦ, сообщила на пресс-конференции директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Кроме того, всем казанцам, кому 4 февраля нужно прийти в МФЦ за получением паспорта гражданина РФ, делать этого не придется. Готовые документы курьеры службы доставят заявителям по указанным адресам. «Это наш небольшой корпоративный подарок», — заявила Музафарова.

Руководитель МФЦ в Татарстане рассказала, что в преддверии 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне каждый желающий может обратиться в любой многофункциональный центр, где ему бесплатно распечатают фото для участия в акции «Бессмертный полк». В прошлом году этой услугой воспользовались 2 тыс. человек.

«Тем, кто уже приносил или присылал по почте фотографию для участия в шествии, делать это повторно не нужно. Переданные ранее сведения хранятся в реестре «Бессмертного полка» в МФЦ и за распечаткой можно обратиться в любое удобное время. Те, кто намерен впервые обратиться за этой услугой в МФЦ, могут сделать это уже сейчас. Предпочтительнее распечатать фото заранее, поскольку в юбилейный год ожидается большое количество заявок. Фотографии принимаются во всех МФЦ республики, а распечатываются только в Казани. На обработку и доставку готовых фотографий требуется определенное время», — пояснила глава ГБУ МФЦ по РТ.