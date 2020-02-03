В Казани появится реестр зеленых насаждений

В Казани заработает система «Реестр зеленых насаждений». Электронный ресурс должен обеспечить сохранность и содержание элементов благоустройства. Информация озвучена на Деловом понедельнике.

Система будет представлять электронную картографическую модель, где будут введены координаты зеленых насаждений и их видовой состав. Доступ будет открыт для горожан, что позволит принимать участие в озеленении городской среды.

Также система поможет обеспечить доказательную базу при возбуждении административных производств в случае уничтожения насаждений, например если кто-то решит засыпать во дворе газон щебнем.