АСВ представило сервис онлайн-выплат вкладчикам рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики рухнувших банков смогут подать заявку о страховом возмещении и получить выплаты онлайн.

«Агентство представляет новый сервис, позволяющий банкам-агентам принимать заявления о выплате страхового возмещения в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения», — говорится в сообщении организации.

Таким образом агентство реализует программу «Электронное АСВ», которая предусматривает повышение доступности услуг за счет современных электронных каналов взаимодействия с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через официальный сайт агентства, а также при помощи дистанционных каналов обслуживания банков-агентов.

Уже сейчас этим сервисом могут воспользоваться вкладчики «НВКбанка» через интернет-банк Сбербанка — агента в данном случае.

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