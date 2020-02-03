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На уборку дорог от снега в селе Муслюмово в РТ потратят почти 3 млн рублей

12:00, 03.02.2020
На уборку дорог от снега в селе Муслюмово в РТ потратят почти 3 млн рублей
Фото: kzn.ru

На уборку дорог от снега в селе Муслюмово в Татарстане потратят 2,9 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо очистить от снега проезжую часть дорог и тротуаров, приготовить и обеспечить сохранение противогололедных материалов, очистить от снега, наледи, колейности, накатов автомобильные дороги, мосты, путепровода, тротуар с вывозкой снега.

Выполнять работы необходимо с момента заключения контракта до 25 марта. Заказчиком выступает Исполком Муслюмовского района Татарстана.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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