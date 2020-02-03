ФНС подала иск о банкротстве нижнекамского Завода КПД

31 января Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд по Республике Татарстан о банкротстве нижнекамского ООО «Завод крупнопанельного домостроения» («ЗКПД»). Карточка дела опубликована на официальном сайте АС по РТ.

Сумма исковых требований составляет 48,6 млн рублей.

Известно, что ранее, в ноябре 2019-го, ФНС уже подавала подобный иск, но через несколько месяцев дело было прекращено. 23 января на завод также подало иск ООО «Ресурс-Инвест» Нижнекамска. Однако суд пока оставил иск без движения из-за нарушений правил подачи иска.

ООО «Завод крупнопанельного домостроения» принадлежит нижнекамскому застройщику ООО «Домостроительное объединение» («ДСО»), бенефициаром которого является бизнесмен Сергей Самилов. ЗКПД, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», второй год показывает убытки — 48 млн рублей по итогам 2017 года и 13 млн рублей по итогам 2018 года. Материнская компания «ДСО» за тот же период показала прибыль в размере 173 тыс. рублей и 845 тыс. рублей.