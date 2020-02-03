В 2019 году административные комиссии Казани взыскали штрафов на 196 млн рублей

В 2019 году в Казани административные комиссии взыскали штрафов на сумму 196 млн рублей, об этом сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии.

Так, за 2019 год комиссии вынесли 91 тыс постановлении об административных правонарушениях, что на 14% больше, чем годом ранее.

Чаще всего административными комиссиями рассматривались следующие правонарушения: неуплата муниципальных парковок (59%), парковка автомобилей на озелененных территориях (25%), нарушение порядка организации уличной торговли (6%), нарушение муниципальных правил благоустройства территорий (6%) и нарушение порядка размещения наружной информации (3%).