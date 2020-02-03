Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом.

Так, глава республики посетит Организацию Объединенных Наций (ООН) и встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с постоянным представителем Российской Федерации при ООН и в Совете безопасности ООН Василием Небензей.

В штаб-квартире ООН запланирована презентация доклада «Регионы России и цели устойчивого развития ООН».

Также в рамках рабочего визита Рустам Минниханов посетит «круглый стол» с представителями американского бизнеса — при участии Американо-Российского делового совета и Американской торговой палаты в России.

Помимо этого, ожидается, что президент Татарстана даст интервью русской службе официального информационного ресурса Организации Объединенных Наций «Новости ООН», сообщает пресс-служба президента РТ.