Зеленодольский завод имени Горького подвел итоги 2019 года

Зеленодольский завод имени Горького в 2019 году заложил пять судов. Столько же было сдано госзаказчику.

В числе заложенных два малых ракетных корабля проекта 22800 «Туча» и «Тайфун», катер спецназначения проекта 21980, два судна проекта BLV03 «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин», передает пресс-служба предприятия.

Предприятие передало заказчику патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев», катер спецназначения проекта 21980, скоростной пассажирский теплоход проекта А145, пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский» и малый ракетный корабль проекта 21631 «Ингушетия».

Отмечается, что по последнему типу судов на стапелях предприятия идет работа еще над четырьмя кораблями.