Римас Куртинайтис: «Химки» победили заслуженно, мы сыграли лучше концовку»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал игру с казанским УНИКСом (98:88).

— Рад, что выиграли, мы знаем, как тяжело играть с УНИКСом в Казани. Сейчас у нас не очень удачный момент сезона из-за травм четырех игроков. Тем не менее играли неплохо, все, кто был на площадке, дали свой максимум. Я думаю, мы победили заслуженно, хотя исход игры не был понятен до самого конца. Мы сыграли лучше концовку и победили.

— Насколько сложно было перестраиваться с матчей Евролиги?

— Здесь была сложность не только из-за отсутствия игроков. У нас нет Крамера, Бертанса. Да, мы имеем восемь иностранцев, а играть можно только шестерым, но мы должны делать ротацию из-за большого числа матчей. Сегодня я все время старался снять игровое время со Шведа, Стива, но не получается, потому что всегда играем на победу.

Кому-то экономить, чтобы потом возможно будет лучше? Мы так не делаем. Это и есть наша основная проблема. Послезавтра мы опять летим играть с «Маккаби», намечается еще три игры на этой неделе. Если быть откровенным, то я впервые в своей тренерской карьере сталкиваюсь не с тем, как их потренировать, а чтобы мои игроки выспались. Столько поездок и игр. Причем, вы знаете, что в Евролиге не расслабишься, все матчи как финал. В этом и есть наша проблема. Но сегодня я рад, что мы выложились на максимуме, выиграли. Это самое главное, — приводит слова Куртинайтиса корреспондент «Реального времени».