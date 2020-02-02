20 очков Смита не помогли УНИКСу победить дома «Химки»
УНИКС в домашнем матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ по баскетболу уступил подмосковным «Химкам» (88:98).
Первая половина встречи закончилась с минимальным преимуществом гостей. В третьей четверти подмосковный клуб добавил в движении и увеличил отрыв. На заключительном отрезке игры казанские баскетболисты так и не пришли в себя, в результате чего гости уверенно довели матч до победы.
Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 20 очков.
УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 88:98 (23:27, 23:20, 25:29, 17:22).СпортБаскетбол Татарстан
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