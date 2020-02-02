20 очков Смита не помогли УНИКСу победить дома «Химки»

УНИКС в домашнем матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ по баскетболу уступил подмосковным «Химкам» (88:98).

Первая половина встречи закончилась с минимальным преимуществом гостей. В третьей четверти подмосковный клуб добавил в движении и увеличил отрыв. На заключительном отрезке игры казанские баскетболисты так и не пришли в себя, в результате чего гости уверенно довели матч до победы.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 20 очков.

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 88:98 (23:27, 23:20, 25:29, 17:22).