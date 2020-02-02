В администрации главы Чувашии назначили и.о. руководителя
Начальник управления внутренней политики администрации Чувашии Николай Каргин назначен исполняющим обязанности руководителя администрации главы Чувашии, об этом сообщается на официальном портале правовой информации региона.
«Возложить временное исполнение обязанностей руководителя администрации главы Чувашской Республики на Каргина Николая Юрьевича, первого заместителя руководителя администрации главы Чувашской Республики — начальника управления внутренней политики», — говорится в документе.
Напомним, на первом заседании кабинета министров временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев объявил об отставке правительства Чувашии.
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.ОбществоВласть
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