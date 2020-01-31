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Правительство Чувашии ушло в отставку

09:22, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку
Фото: Википедия

На первом заседании Кабинета министров временно исполняющий главу республики Олег Николаев объявил об отставке правительства Чувашии.

«Я подписал сегодня указ об отставке правительства <…> Думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться. Очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», — цитирует Николаева ТАСС.

Ранее прежний глава республики был отправлен в отставку после двух публичных скандалов. Путин назначил врио главы региона Олега Николаева.

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