В Татарстане в 2020 году появится 9 новых спортплощадок для выполнения норм ГТО
В Татарстане в этом году появится 9 новых площадок для выполнения норм ГТО.
Ожидается, что к 2023 году во всех республиканских районах появятся подобные площадки.
Так, в 2020 году будут построены универсальный спортзал в поселке Васильево Зеленодольского района и 2 футбольных поля в Альметьевске и Аксубаеве. В Казани на стадионе «Тасма» заменят покрытия беговых дорожек.
В Набережных Челнах начнется строительство ледового дворца, и достроят крытый плавательный дворец.
Помимо этого, хоккейные школы республики получат новые льдозаливочные машины, оборудование и инвентарь, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.ОбществоИнфраструктураСпорт Татарстан
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