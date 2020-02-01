В Татарстане в 2020 году появится 9 новых спортплощадок для выполнения норм ГТО

В Татарстане в этом году появится 9 новых площадок для выполнения норм ГТО.

Ожидается, что к 2023 году во всех республиканских районах появятся подобные площадки.

Так, в 2020 году будут построены универсальный спортзал в поселке Васильево Зеленодольского района и 2 футбольных поля в Альметьевске и Аксубаеве. В Казани на стадионе «Тасма» заменят покрытия беговых дорожек.

В Набережных Челнах начнется строительство ледового дворца, и достроят крытый плавательный дворец.

Помимо этого, хоккейные школы республики получат новые льдозаливочные машины, оборудование и инвентарь, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.