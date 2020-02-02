Двое самарцев вымогали с жителей Татарстана «штрафы» за просмотры сайтов для взрослых

В Самаре под суд пойдут двое мужчин, которые вымогали деньги с посетителей сайтов под видом штрафов. Жертвами мошенников стали жители нескольких регионов, в том числе Татарстана.

Схема, по которой действовали мошенники, работала следующим образом: создавались интернет-ресурсы, на них переходили пользователи, заинтересовавшиеся рекламой страниц «для взрослых», а затем посетителям шло уведомление о «штрафе» за якобы незаконный просмотр этой страницы. Сумма такого «штрафа» составляла от 3 до 5 тысяч рублей.

Точное количество жертв мошенников неизвестно — как отмечает ГТРК «Самара», возможно, многие постеснялись обратиться в полицию. Однако также отмечается, что среди пострадавших были и мужчины, и женщины.