Клишас сообщил о неожиданном предложении по изменению Конституции

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обсуждается вопрос изменения преамбулы Конституции.

«Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим», — передает его слова «Интерфакс».

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отметила, что «нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. Прекрасное место для этого — это преамбула».

Помимо этого, члены рабочей группы по изменению Конституции, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра Et Cetera Александр Калягин предложили дополнить ст.70 Конституции, в которой говорится о флаге, гербе, гимне и столице.

Эксперты предложили добавить следующие слова: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. В поддержку документа высказались все четыре фракции.

