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Названа дата эвакуации россиян из Китая

18:51, 01.02.2020
Названа дата эвакуации россиян из Китая
Фото: pexels.com

Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля», — передает ТАСС его слова.

Ранее МИД уведомил Китай о начале эвакуации россиян.

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