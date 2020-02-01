Названа дата эвакуации россиян из Китая

Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля», — передает ТАСС его слова.

Ранее МИД уведомил Китай о начале эвакуации россиян.