Названа дата эвакуации россиян из Китая
Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля», — передает ТАСС его слова.
Ранее МИД уведомил Китай о начале эвакуации россиян.ОбществоМедицина
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