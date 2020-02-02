Сегодня в Татарстане ожидается снег, туман и до -4 градусов

В воскресенье, 2 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода c прояснениями. Временами осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах туман. Днем местами гололед.

Ветер юго-западный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +1°С до -4°С. В Казани возможно от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -1°С до -3°С.