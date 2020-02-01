«Динамо-Казань» дома обыграло кемеровский «Кузбасс»

«Динамо-Казань» в домашнем матче чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом обыграло кемеровский «Кузбасс» (5:3).

Казанские хоккеисты вышли вперед уже на 11-й минуте встречи, точный удар удался Кореву. Еще немного погодя Дашков удвоил преимущество хозяев, но Криушенков в первом и Каланчин в начале второго тайма сравняли счет.

Такое развитие событий не устроило Ларионова, который сразу же вывел казанцев вперед, а на 75-й минуте забил второй гол. После этого Артюшин довел счет до разгромного — 5:2, но гости все же избежали крупного поражения. Незадолго до финального свистка Стасенко сократил отставание в счете, что не помешало «Динамо» довести дело до победы.

«Динамо-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово) - 5:3 (2:1)

Голы: Корев, 11 (1:0); Дашков, 30 (2:0); Криушенков, 33 (2:1); Каланчин, 53 (2:2); Ларионов, 56 (3:2), Ларионов, 75 (4:2); Артюшин, 76 (5:2); Стасенко, 83 (5:3).