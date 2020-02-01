В России появилась новая партия «За правду»

В России появилась новая партия «За правду», лидером которой стал писатель Захар Прилепин.

«Нет ничего удивительного в том, что конечно же движению «За правду» нужна организация, которая реализует все эти вещи, касающиеся и Конституции, и социальной жизни, и политической, и культурной — все это будет воплощать в жизнь. Именно с этой целью мы и создаем партию «За правду», — передает «РИА Новости» слова Прилепина.

Ранее Прилепин сообщал, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году и выборах 2020 года в случае создания политической партии. До этого в конце октября прошлого года писатель объявил, что создает движение «За правду».